Niet-gedoopte leerkrachten moeten kans krijgen op katholieke scholen

Katholieke basischolen moeten vaker leerkrachten in dienst nemen die niet gedoopt zijn. Dat schrijven de studenten van de Karel de Grote Hogeschool in een open brief.

In theorie mogen niet-gedoopte leerkrachten wel les geven in katholieke scholen, maar in de praktijk gebeurt dit zeer zelden. Dat komt omdat 1 leerkracht vaak alle vakken moet geven, dus ook godsdienst. En dat kan op een andere manier, zeggen de studenten van de KdG. Zij willen dat daar verandering in komt, want vooral studenten met een migratieachtergrond geraken maar zelden aan een job als leerkracht in de lagere school.