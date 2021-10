Nieuws Niet gevaccineerd? Geen job in ziekenhuis

Sollicitanten die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus maken helemaal geen kans meer op een job bij ZNA. De Antwerpse ziekenhuisgroep neemt alleen nog personeel aan dat gevaccineerd is. Of dat ook wettelijk is, is niet helemaal duidelijk.