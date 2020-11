Niet meer iedereen die corona heeft, besmet iemand anders...

Twee mannen die in Antwerpen waren opgepakt na de grootste overzeese drugsvangst ooit, zijn alweer vrijgelaten. De ene had een geloofwaardige uitleg, de tweede man werd misbruikt door de bende, volgens het federale parket. Speurders haalden eind vorige maand vijf containers leeg in de Antwerpse haven en vonden 11,5 ton cocaïne, verborgen tussen een lading schroot. De drugs hadden een straatwaarde van 900 miljoen euro. De lading zou eind september in Zuid-Amerika besteld zijn door de bende van de corrupte ex-politiechef Willy Van Mechelen. Net na de bestelling werd de hele bende opgerold, maar de recordlading was dan al onderweg. In de zaak zitten nog 22 mensen in de cel.