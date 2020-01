Niet met de tram naar concert Bart Peeters in de lotto Arena

Door een staking bij De Lijn rijden vandaag geen bussen of trams in de provincie Antwerpen. Deze staking treft ook de bezoekers van het concert van Bart Peeters vanavond in de Lotto Arena.

Wie vanavond met het openbaar vervoer naar het optreden van Bart Peeters wou gaan, zal dus een alternatief moeten zoeken. Ook vanavond rijden er nauwelijks of geen trams en bussen van De Lijn. Wie met de wagen komt kan terecht op de parkings Vaart, Sport, Slachthuis en Carrette. De bezoekers wordt aangeraden om op tijd te vertrekken naar het concert. Want wellicht zullen de parkings snel vol zijn en zal het heel druk verkeer zijn in de buurt van het Sportpaleis.