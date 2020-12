De drugsmaffia is diep geïnfiltreerd in de Antwerpse haven, dat schrijft de krant De Tijd. Cocaïnehandel spant de kroon wat betreft de criminele activiteiten in ons land.De haven van Antwerpen is daar een cruciale schakel in. Op zeven terminals is er zelfs sprake van structurele infiltratie door drugssmokkelaars. Dat blijkt uit cijfers van de douane over álle cocaïne die vorig jaar in de haven werd onderschept. De uitbaters van die terminals klagen over het gebrek aan onderlinge coördinatie in de haven. Bij de haven zeggen ze nochtans continu in contact te staan met gerecht, politie en douane, al zouden die diensten dan weer onderbemand zijn om de strijd efficiënt aan te gaan. Eén op de vijf criminele organiaties in ons land verdient aan cocaïne die in alsmaar in grotere volumes binnenstroomt