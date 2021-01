'Niet te allen prijze scholen openhouden'

Als de experts woensdag tijdens het onderwijsoverleg aangeven dat er extra maatregelen moeten worden genomen in het kader van de coronacrisis, 'dan zijn wij de laatsten die zullen zeggen dat we de scholen tout court gaan openhouden'. Dat heeft Raymonda Verdyck, de afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs, gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Morgen zit het onderwijsveld samen. Er zal opnieuw bekeken worden of de huidige maatregelen volstaan, of als er geschakeld moet worden. 'De veiligheid en de gezondheid van zowel leerlingen als leerkrachten zijn fundamenteel', blikt Raymonda Verdyck vooruit. 'Maar als de virologen aangeven dat het openhouden van de scholen in veilige omstandigheden kan gebeuren, zullen wij dat toejuichen.' Het is nog wachten op een concreet advies, zegt Verdyck, maar ze geeft aan dat een mondmaskerplicht voor de oudste leerlingen in het lager onderwijs een mogelijkheid is. 'Als dit moet om de kinderen naar school te laten komen, zullen we dat opvolgen', zegt ze. 'Maar dat is geen eenvoudige beslissing. Het is al niet makkelijk in het middelbaar onderwijs, en dit zijn nog zoveel jongere kinderen. Het dragen van een mondmasker is ook niet evident voor de ontwikkeling van jonge kinderen.'

(bron De Ochtend)