"Niet te veel met de auto rijden vandaag"

Er zijn vandaag opnieuw hoge fijnstofconcentraties gemeten in de lucht. Sinds donderdag is er een informatiefase van kracht en die blijft gelden. Dat meldt Ircel, dat is de de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) adviseert om geen hout te stoken in haarden of kachels en het autorijden te beperken. De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal namelijk erg hoog oplopen. Daarnaast leidt ook het verkeer tot fijnstofuitstoot.

Zondag en maandag wordt het zachter en zal de wind toenemen. “Er wordt verwacht dat de fijnstofconcentraties gaan dalen, maar in welke mate blijft op dit moment moeilijk in te schatten”, aldus Ircel en VMM.