Niet telewerken? Strengere straffen (dreigen)!

Zowel het ACV als het ABVV blijven bij de staking komende maandag 29 maart, zo melden ze woensdag. Voka had eerder op de dag nog opgeroepen om de staking af te gelasten nu de coronamaatregelen aangescherpt zijn. ACV en ABVV hebben eerder deze maand opgeroepen tot acties op 29 maart. De beslissing volgde op het mislukte loonoverleg. Het tweejaarlijkse overleg tussen bonden en werkgevers over de loonmarge -de maximale opslag die mogelijk is in een periode van twee jaar- liep al snel op de klippen, waardoor de federale regering aan zet is. Volgens het rapport van Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is er maar ruimte voor 0,4 procent opslag bovenop de index, maar dat is voor de bonden een onvoldoende. De werkgevers vinden de staking niet kunnen, nu de economie het zwaar te verduren heeft met de coronapandemie. "Door de nieuwe ontwikkelingen is nu staken de slechtst mogelijke timing ooit", zei Voka in de aanloop naar de bekendmaking van de nieuwe verstrengingen door het Overlegcomité. Nu staken, 'is de welvaart staken'', dixit de Vlaamse werkgeversorganisatie, die opriep om verantwoordelijkheidszin te tonen. Maar de staking blijft behouden, zo klinkt het bij de christelijke vakbond. Idem bij het ABVV: "Blijf in uw kot voor een hoger loon", aldus de socialistische bond. "Het ABVV roept -samen met het ACV- op om op maandag 29 maart in gans het land het werk neer te leggen voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Daarmee geven we een sterk signaal aan de werkgevers om opnieuw te onderhandelen voor een IPA (interprofessioneel akkoord, nvdr.) met inhoud. Als ABVV nemen we onze verantwoordelijkheid op. Staken en thuis blijven is de beste manier om coronaproof actie te voeren", klinkt het in een mededeling. ABVV roept de militanten op thuis te blijven en aan stakingposten maximaal met vier personen te staan. Foto Belga