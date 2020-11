Nieuw aangelegde binnentuin achter stadhuis is open voor publiek

De nieuw aangelegde binnentuin in de zone Kaasstraat-Zilversmidstraat-Gildekamersstraat-Suikerrui is open voor publiek. Niet alleen het ontwerp en de beplanting, maar ook de nieuwe naam, het Leonie Glassplein, verwijst naar de edelsmeedkunst en diamant.

De historische binnenstad is een publieke groene plek rijker. Het binnengebied achter het stadhuis dat vroeger grotendeels verhard en afgesloten was, is opnieuw aangelegd door Monument Vandekerckhove als publieke ruimte waar iedereen welkom is.

Open poorten

Het deel van de tuin, circa 417 m² groot, dat grenst aan de Zilversmidstraat is steeds open voor publiek. Het deel van de binnentuin dat grenst aan de Kaasstraat en de achterzijde van DIVA (het museum voor diamant, juwelen en zilver) en een oppervlakte heeft van 828 m², is steeds tijdens de openingsuren van het museum opengesteld.

“De koetspoorten aan de Gildekamersstraat zullen na de voltooiing van de restauratie van het stadhuis elke dag openstaan, zodat de binnentuin een nieuwe doorsteek tussen de Grote Markt en de Schelde vormt en zo deel uitmaakt van het wandelgebied en de toeristische route in het historisch centrum”, vertelt burgemeester Bart De Wever. “Zo creëren we nieuwe groene ruimte voor de Antwerpenaar en bezoekers.”

Leonie Glassplein

De nieuwe naam van het plein verwijst naar het diamantverleden. Het naamplaatje leest ‘Leonie Glassplein (1876-1961), notabele uit de Antwerpse diamantgemeenschap’. Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “Leonie Glass was de echtgenote van Isidore Tolkowsky, een diamanthandelaar in Antwerpen, en de moeder van Marcel Tolkowsky, de man die de vorm van de moderne ronde briljant geslepen diamant bedacht. Zij was samen met haar man betrokken bij de Caisse Israëlite de Secours d’Anvers, later opgegaan in het Centraal Beheer voor Joodse Weldadigheid en Maatschappelijke Dienstverlening. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1931 emigreerde Glass naar New York. In het Schoonselhof is een grafmonument van het echtpaar terug te vinden.”

Diamantmijn als inspiratie

Voor de tuin werkte ontwerpbureau Stramien een ontwerp uit dat verwijst naar de herkomst van diamanten. De verschillende lagen in de tuin doen denken aan de gelaagdheid van de open mijnen waaruit de waardevolle grondstoffen gewonnen worden. Na de ontginning herovert de natuur de ontgonnen site. Ook de beplanting verwijst naar de edelsmeedkunst. Meerstammige toverhazelaars verkleuren robijnrood in de herfst en bloeien goudkleurig tijdens de wintermaanden. Schaduwminnende soorten zoals irissen, meiklokjes en zilveren varens vormen vaak het thema van de kunstwerken in het diamantmuseum. De onderbeplanting bestaat uit een combinatie van inheemse onderhoudsvriendelijke bij- en vlinderplanten die de tuin tijdens de zomermaanden doet herleven.

Ondergrondse fietsparking

Onder de nieuw aangelegde tuin is een fietsparking voorzien. In de zomer van 2019 heeft er eerst een uitgebreid archeologisch onderzoek van de bodem plaatsgevonden. In het najaar is dan de bouw van de ondergrondse fietsstaanplaatsen gestart. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De stad moedigt eigen personeel aan om zich duurzaam te verplaatsen, en op die manier bij te dragen aan de modal shift. Daarom voorzien we voor de mensen die werken in het stadshuis en in DIVA een ondergrondse parking die binnenkort opent. Ook buurtbewoners kunnen er hun fietsen stallen.”

80 fietsplaatsen zijn bedoeld voor het personeel van DIVA en het stadhuis. Buurtbewoners zullen er vanaf begin december een plaats voor hun fiets kunnen huren. Ook daarvoor zijn 80 plekken in de parking voorzien.

(Bron en foto's: © stad Antwerpen/Frederik Beyens)