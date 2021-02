Nieuw advies van GEMS laat nog geen ruimte voor versoepelingen

De wetenschappelijke experten laten in hun advies aan de federale regering geen enkele ruimte voor versoepelingen. Dat schrijft De Morgen vandaag. 'Op korte termijn is er weinig mogelijk. Punt', zo vat een bron het rapport van de GEMS samen. Vraag is of het Overlegcomité vrijdag dat advies zal volgen.

De experts zien geen enkele mogelijkheid om op het Overlegcomité vrijdag een aantal coronamaatregelen te versoepelen. Dus ook met meer mensen samen buiten afspreken, is volgens de GEMS nog niet aan de orde. Nochtans was de hoop de voorbije dagen gegroeid dat er mogelijkheden lagen voor meer contacten in de buitenlucht, waar de kans op besmetting relatief gering is. Vanaf eind maart zouden in de buitenlucht wel groepen van 8 tot 10 personen mogelijk zijn, al hangt alles af van de evolutie van de epidemie.

De onzekerheid over de impact van de Britse variant leidt er volgens de krant toe dat de experts weinig perspectieven kunnen bieden. Er wordt in het rapport wel een fasering voorgesteld, maar zonder duidelijk tijdspad. Het is uiteindelijk wel het Overlegcomité dat de finale beslissing neemt over mogelijke versoepelingen.

(bron De Morgen - foto Pixabay)