Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met covid-19 in ons land is voor de achtste dag op rij gedaald. In de week van 14 tot en met 20 augustus waren er gemiddeld 493 besmettingen per dag, een daling met 15 procent, in vergelijking met een week eerder. Er waren minder ziekenhuisopnames en ook het aantal overlijdens stabiliseert nu.