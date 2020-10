Nieuw appartementencomplex in Boom produceert zelf stroom met mini-waterstofcentrale

In Boom is de eerste steen gelegd van een wooncomplex met 97 appartementen dat beschikt over een eigen elektriciteitscentrale. Op die manier kan 80 procent van het geschatte elektriciteitsverbruik opgewekt worden uit waterstof.

Het nieuwbouwproject Brig is een initiatief van Belfius Immo en DCA Woonprojecten. De eigenlijke bouwwerken startten al in juni, maar maandag werd officieel de eerste steen gelegd. Het complex bestaat uit vier gebouwen, gebouwd in de vorm van een klavertjevier. Het overgrote deel van de 97 wooneenheden wordt 'Bijna Energie Neutraal' of BEN en CO2-neutraal door warmtekrachtkoppeling en warmterecuperatie. Er komen ook groendaken en voorzieningen voor duurzame mobiliteit. Het pronkstuk is een eigen mini-waterstofelektriciteitscentrale, die kan instaan voor 80 procent van het totale geschatte verbruik. Het tarief is een kwart van het huidige tarief voor traditionele elektriciteit. 'Dit is een belangrijk project voor de gemeente', zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). De ecologische afdruk wordt praktisch zero en er is eigen energievoorziening: Brig is een bewijs van de wederopstanding van Boom. De mooie architectuur maakt het tot een landmark langs de Rupel.' Het project is normaal gezien beschikbaar vanaf oktober 2022. 62 procent van de appartementen werd al verkocht.

(Afbeelding © Brig-Boom)