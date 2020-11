Wenskaarten in de brievenbus krijgen doet altijd deugd, maar in deze periode nog veel meer dan anders. En daarom zijn de kinderen van basisschool De Schakel in Sint-Lenaarts aan het knutselen geslagen. Ze zamelen duizenden wenskaarten in, versieren ze, schrijven er iets in, en dan gaan al die kaartjes naar de lokale woonzorgcentra. Een warm initiatief voor de warmste week.