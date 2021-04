Nieuws Nieuw baasje verwacht niet dat kangoeroe nog opgehaald zal worden.

Van wie is de kangoeroe die een paar dagen geleden in Wommelgem is gevonden? De eigenaar heeft nog altijd niets van zich laten horen. Het beestje verblijft nu in Boechout. In de tuin van bistro De Jongste Telg. Daar zitten nog meer kangoeroes. En het beestje mag er blijven tot de eigenaar zich bekendmaakt, al is dat niet zeker dat dat nog gaat gebeuren.