Nieuw barokorgel in de Sint-Norbertuskerk

Na lange voorbereiding startte Vzw Barokorgel Sint-Norbertuskerk Antwerpen in 2017 een participatief project voor het verwerven van een Noord-Nederlands/Noord-Duits geïnspireerd barokorgel voor de Sint-Norbertuskerk aan de Dageraadplaats in Antwerpen, met het oog op het uitbreiden van haar potentieel op liturgisch, socio-cultureel en educatief vlak.

Vanaf begin september 2018 bouwde Orgelmakerij Reil uit Heerde (NL) het instrument - in de stijl van een 18e-eeuws orgel, maar gebruikmakend van hedendaagse technieken - op in de kerk. Schildersbedrijf de Jongh uit Waardenburg (NL) zette het letterlijk in de verf met een imitatie van Cuba mahonie, bladgoud, Pruisisch blauw en grijze accenten. Het orgel is bijzonder omwille van zijn transpositieklavier van 440 Hz naar 415 Hz (de barokke stemming, een halve toon lager) en de twee spaanbalgen die zorgen voor een rustige aanspraak van de orgelpijpen.

Het instrument, dat een plaats heeft in het noordertransept van de kerk, is voor ongeveer 80% klaar en wordt op 21 oktober voor het eerst gepresenteerd aan het grote publiek met een feestelijk programma. De eerste presentatie van het nieuwe barokorgel kadert in het stadsfestival ‘Antwerpen Barok. Rubens inspireert’. De officiële inspeling volgt later in 2019.

(bericht en foto : vzw Barokorgel Sint-Norbertuskerk Antwerpen)