Nieuw bewakingskorps moet instaan voor transport gevangenen

Minister van Justitie Koen Geens wil graag opnieuw samenzitten met burgemeester Bart De Wever. Die haalde gisteren in ons nieuws zwaar uit naar Geens. De oorzaak is het gebrek aan middelen voor de beveiliging van de justitiepaleizen. Voor De Wever is de maat vol. Hij is de vele beloftes beu. Geens wil de gemoederen bedaren.