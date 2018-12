Nieuw bezoekerscentrum en brandstore geopend in Centraal Station

In het Centraal Station is er vandaag een nieuw bezoekerscentrum en brandstore geopend. Tot voor kort was er een verouderde info-balie.



Antwerpen-Centraal is dé belangrijkste toegangspoort tot de stad. Vorig jaar boden er zich 320.000 bezoekers voor allerlei vragen. Naast de informatie die bezoekers er krijgen kunnen ze in de brandstore terecht voor een breed gamma aan streekproducten en gadgets van de stad. Tijdens de feestdagen is het assortiment uitgebreid.