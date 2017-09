Nieuw binnenplein voor jongerencentrum Kavka

Het binnenplein van jongerencentrum Kavka werd in een nieuw kleedje gestoken. Om het vernieuwde plein feestelijk in te huldigen, vindt er dit weekend een feestweekend plaats.

Jongerencentrum Kavka kreeg een nieuw binnenplein. Het huidige plein werd in de zomer grondig onder handen genomen en kreeg een volledig nieuwe look & feel. “Het binnenplein werd niet alleen onderhoudsvriendelijker en veiliger gemaakt, maar er werd ook rekening gehouden met klimaatrobuustheid”, verduidelijkt schepen Nabilla Ait Daoud. “Zo kwamen er bijvoorbeeld waterinfiltratiekratten die ervoor zorgen dat het regenwater niet rechtstreeks in de riolering terechtkomt en werd er voorzien in voldoende groen.” Daarnaast zorgen extra verankeringspunten ervoor dat podia en tenten veiliger bevestigd kunnen worden tijdens evenementen. De stad Antwerpen investeerde 75.000 euro in dit project.

Foto: Google Streetview