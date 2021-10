Er was vandaag weer een jobbeurs op de Bosuil, het voetbalstadion van Antwerp. De jobbeurs is een samenwerking van roodwit met de haven van Antwerpen. Vorig jaar was er ook al één en die werd een groot succes. Want veel vacatures konden toen ingevuld worden. Vandaag de dag is vraag naar nieuwe werkkrachten immens. En dus kwam er een tweede jobbeurs.