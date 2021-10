Nieuws Nieuw cultuurcentrum op locatie Echt Antwaarps Teater

In de Arenbergstraat in Antwerpen wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe cultuurcentrum Triarte. Het cultuurhuis neemt de locatie in van Het Echt Antwaarps Theater, dat twee en een half jaar geleden de deuren sloot. Over twee weken is iedereen er opnieuw welkom voor voorstellingen en veel meer.