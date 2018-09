Nieuw dit schooljaar: verkeerseducatie voor de kleinsten

In de Sint Jozefschool in Mortsel werden de kinderen vanmorgen verwelkomd met een kikkerontbijt. De leerlingen en ouders die dit schooljaar voor de eerste keer naar de lagere school gingen, mochten aanschuiven aan een uitgebreid ontbijt-buffet. Dat moet de overgang van de kleuterschool naar de lagere school voor hen iets makkelijker maken. Samen met hun peter of meter van het zesde leerjaar sprongen ze nadien, letterlijk, het nieuwe schooljaar in.