Nieuw dubbelrichtingsfietspad langs Oude Landen in Ekeren

Op maandag 14 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van het fietspad langs de Ekersesteenweg (N114) in Ekeren. Het fietspad langs natuurgebied de Oude Landen wordt volledig vernieuwd en vrijliggend aangelegd. De werken zullen ongeveer vier maanden duren. De Ekersesteenweg blijft steeds open in beide richtingen, maar verkeer richting Ekeren moet gedurende de werken over één rijstrook rijden.

De Ekersesteenweg is een belangrijke verbindingsweg tussen Ekeren en de stad Antwerpen, niet enkel voor het autoverkeer maar ook voor fietsers. Aan de kant van de woonwijk Rozemaai is de stad bezig met de aanleg van een enkelrichtingsfietspad dat voor een deel door de wijk loopt. Aansluitend op deze werken start het agentschap aan de kant van de Oude Landen met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad dat is afgescheiden van het autoverkeer door een groenstrook. Het huidige fietspad in klinkers maakt plaats voor een veilig en comfortabel fietspad in asfalt.



In de eerste maand zullen de nutsmaatschappijen nog aan de slag gaan om leidingen te verplaatsen, daarna start de eigenlijke aanleg van het fietspad. Er wordt gewerkt van aan de A12 tot aan de verbinding tussen de Steenstraat en de De Beukelaerlaan. De werken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot eind februari 2020.



Verkeer richting Ekeren over één rijstrook

Tijdens de werken rijden fietsers in beide richtingen over het nieuwe fietspad langs de kant van woonwijk Rozemaai. De verkeerslichten op de kruispunten worden hieraan aangepast. Gemotoriseerd verkeer richting Ekeren rijdt op één rijstrook. Vanaf de Ferdinand Verbieststraat wordt de De Beukelaerlaan afgesloten in de richting van Ekeren tot aan de verbinding tussen de De Beuckelaerlaan en de Steenstraat. Verkeer wordt omgeleid via de Steenstraat. Gemotoriseerd verkeer richting Noorderlaan kan op de Ekersesteenweg blijven rijden. Enkele haltes van De Lijn zullen tijdens de werken niet bediend worden. De reizigers worden doorverwezen naar de bestaande haltes ‘P&R Luchtbal’ en ‘Ekeren Markt’.



(bericht : Agentschap Wegen en Verkeer - foto : Google Street View)