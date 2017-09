Nieuw fietspad langs Turnhoutsebaan in Wijnegem

Vanaf maandag 11 september start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan het fietspad langs de Turnhoutsebaan (N112) tussen de Helenalei en de Kasteeldreef richting Schilde. Het bestaande fietspad in beton wordt opgebroken en vervangen door een meer comfortabel fietspad in asfalt. Verkeer richting Schilde kan langs de werfzone passeren, richting Wijnegem volgt het verkeer een omleiding via de Houtlaan en de ’s Gravenwezelsteenweg. Fietsers richting Schilde volgen lokaal een omleiding door de wijk.

Nieuw fietspad in asfalt

AWV zal het fietspad tussen de Helenalei en de Kasteeldreef in de richting van Schilde vernieuwen. Het huidige fietspad in beton is verouderd en niet erg comfortabel voor fietsers. Het nieuwe fietspad wordt aangelegd in asfalt en zal dus aangenamer zijn om over te fietsen.

Omleiding voor verkeer richting Wijnegem

De werken aan het fietspad starten op 11 september en zullen maximum zes weken duren. Tijdens de werken zal het rechterrijvak van de Turnhoutsebaan ingenomen worden. Verkeer richting Schilde wordt op het andere rijvak geplaatst en kan dus langs de werf passeren. Verkeer richting Wijnegem wordt omgeleid via de Houtlaan en de ’s Gravenwezelsteenweg. Op de Houtlaan is de afslag naar de Turnhoutsebaan afgesloten. Fietsers richting Schilde moeten lokaal een omleiding volgen door de wijk (via de Helenalei, Rerum Novarumlaan, Ruitersdreef en Kasteeldreef). De bussen van De Lijn worden omgeleid.

