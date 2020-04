Nieuw filmpje vraagt moslims om maatregelen te volgen tijdens ramadan

Sommigen leren hun lesje niet. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft een aantal Airbnb-appartementen in de Korte Herentalsestraat in Antwerpen laten verzegelen, omdat huurders er herhaaldelijk lockdownfeestjes bleven organiseren. Het is de eerste keer dat in Antwerpen een toeristische verblijfslocatie wordt verzegeld. "De enige manier om verdere verstoring van de openbare gezondheid tegen te gaan, is de sluiting en verzegeling van de appartementen voor zolang de maatregelen van kracht blijven", aldus De Wever.De eerste vaststellingen aan de appartementen dateren al van 23 maart. Via cameratoezicht stelde de politie vast dat een persoon verschillende gasflessen uit het pand haalde en die in een auto legde. Toen de politie het voertuig even verder controleerde, bleek het om zeven lege flessen lachgas te gaan. Deze werden in beslag genomen. De persoon kreeg eveneens een proces-verbaal voor het maken van een niet-essentiële verplaatsing. In de avond van 3 april ging de politie controleren aan de appartementen. Ze trof vijf jonge mannen aan die samen een film aan het bekijken waren. Ze woonden allen op een ander adres en voldeden dus niet aan de wettelijke bepalingen. Ze kregen een pv. De avond nadien controleerde de politie een huurvoertuig die voor het pand halt hield. “In de wagen zaten drie inzittenden, die geen van allen ingeschreven waren op die locatie”, aldus De Wever. “Ze verklaarden een appartement in de Korte Herentalsestraat te huren en de intentie te hebben er een “lockdownfeest” te organiseren.” Op donderdag 9 april was het opnieuw prijs, bij dezelfde verhuurder van appartementen. Bij een controle trof een ploeg van de politie zes jonge mensen aan, die samen lachgas gebruikten en waterpijp aan het roken waren. “Telkens werd proces-verbaal opgemaakt wegens samenscholingen”, aldus De Wever. De vaststellingen tonen volgens de burgemeester aan dat er meermaals bijeenkomsten waren in het pand in de Korte Herentalsestraat die in strijd zijn met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het blijkt ook dat de appartementen bij herhaling ter beschikking gesteld worden als toeristische verblijfsaccommodatie voor niet-essentiële reizen. “De enige manier om de verstoring van de openbare gezondheid tegen te gaan, is de appartementen te verzegelen zolang de maatregelen van kracht zijn.”