Nieuw format in criterium wielerlandschap

60 vrouwen springen uit een vliegtuig en maken aan 200 kilometer per uur drie figuren in de lucht. Dat was het wereldreccord skydiven dat afgelopen donderdag werd gevestigd in Oekraïne. Een van de zestig springsters was de Antwerpse Ils Van den Weygaert. Ze geniet nog na van haar prestatie, maar is ook al volop bezig met de voorbereiding van een Belgische recordpoging.