Nieuw groot centrum voor criminele illegalen

Er is bezorgdheid over het behoud van het GruunRant-gebied. Dat is een groengebied van 3500 hectare in de noord-oostrand van Antwerpen. Dwars door het gebied plant de regering een nieuwe verbindingsweg tussen Wommelgem en Ekeren, de A102. De organisatie GruunRant pleit voor een intunneling van de weg om het groene landschap te bewaren. Om die boodschap kracht bij te zetten, stippelde GruunRant een nieuwe fietsroute uit doorheen het gebied.