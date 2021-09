Nieuws Nieuw historisch moment voor Oosterweelwerken

Goeiemiddag vanochtend is het contract ondertekend tussen de Vlaamse overheid en de aannemers die de laatste en grootste fase van de Oosterweelwerken voor hun rekening zullen nemen. Die werken beginnen over een maand in de omgeving van het viaduct van Merksem. Dat zal worden afgebroken en vervangen door een Ring die dieper komt te liggen in een sleuf. De werken zullen worden uitgevoerd door een groep van tien bedrijven onder de naam ROCO, wat staat voor Rechteroever Compleet.