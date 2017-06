Nieuw informatiebord De Lijn op Rooseveltplaats

Bewoners van de Camiel Paulusstraat en de Della Faillelaan in Aartselaar zijn boos op het gemeentebestuur. Omdat het autoverkeer in hun straat toeneemt.Twee jaar geleden veranderde de gemeente de rijrichting rond de scholen in de dorpskern en dat valt dus blijkbaar niet in goede aarde. Met zwarte vlaggen en een spandoek protesteerden ze vanmorgen tegen deze overlast.