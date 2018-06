Architectuurwandelingen in en rond Antwerpen

Het Antwerpse immobiliënkantoor “Immodôme”, gekend als immogalerij voor residentieel vastgoed met architecturale, historische en/of esthetische meerwaarde, opent hun tweede kantoor in Schilde en introduceert zijn nieuw concept ‘Dôme Events’ voor architectuur- en kunstliefhebbers.

Naast architectuur- en kunst geïnspireerde evenementen, vallen hier de Immodôme architectuurwandelingen onder met verschillende, uitgebreide routes in en rond Antwerpen. Onder begeleiding van een professionele gids krijgen de wandelaars alle architecturale parels van de desbetreffende wijken te zien waaronder bijvoorbeeld woningen van architect Leon Stynen in de Elsdonk. Dankzij het wandeltempo kunnen de deelnemers alles rustig in zich opnemen.

Bovendien kunnen ze soms ook een kijkje in een woning nemen. Naast de culturele stops zijn de routes ook zeer kindvriendelijk en zijn ze voorzien van ‘hotspots’ waar de wandelaars terecht kunnen voor een drankje. De wandelingen zelf duren gemiddeld twee uur, en worden zowel ’s morgens als in de namiddag georganiseerd. Kortom, eenwandelalternatief voor de ‘fiets architectuurroute’ van de Stad en Provincie Antwerpen. Inschrijven is verplicht via de website www.immodome.be (maximum 30 personen per wandeling).