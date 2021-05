Nieuws Nieuw: ontdek speciaal parcours in Edegem met elektrische mountainbikes

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Edegem kan u voortaan elektrische mountainbikes huren en dat is een primeur. Sporthal Kattenbroek is uiteraard al lang gesloten en daarom werd gezocht naar een buitenactiviteit. Naast de sporthal ligt een door Bloso erkend mountainbikeparcours, maar dat is te zwaar voor ongetrainde sporters. De e-mountainbikes brengen daar verandering in.