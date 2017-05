Acht jonge schrijvers streden zaterdagavond in bibliotheek Permeke te Antwerpen voor de eretitel van de TXT-on-stagewedstrijd Naft voor Woord. De negentwintigjarige Yousra Benfquih uit Berchem won de wedstrijd en treedt zo in de voetsporen van eerdere winnaars onder wie Maud Vanhauwaert en Jill Marchant. Juryleden Rudy Vanschoonbeek, Carmien Michels, Peter Briers en Kamal Kharmach selecteerde haar omwille van de sterke performance en de straffe tekst. Yousra Benfquih ontving een prijzenpot t.w.v. 2.000 euro met o.a. een tablet, een schrijfresidentie in Brussel en verschillende publicatie- en podiumkansen. Meer dan 200 mensen woonden het finalefeest bij. De wedstrijd is een initiatief van de Provincie Antwerpen i.s.m. Creatief Schrijven vzw. Met Naft voor Woord bieden Creatief Schrijven vzw en de Provincie Antwerpen coaching en podiumkansen aan jong talent. De vakjury selecteerde 40 laureaten. Zij kregen workshops aangeboden en namen deel aan vier voorrondes in bibliotheken gespreid over de provincie Antwerpen. Zaterdag was dus de finale. Anke Verschueren, Dimitry Veyt, Dorien De Vylder, Hans Depelchin, Laurien, Eline Crols, Lies Jo Vandenhende en Yousra Benfquih beklommen het podium in bibliotheek Permeke. Meer dan 200 mensen woonden het finalefeest bij en hingen aan de lippen van dit jonge talent. Yousra Benfquih, de winnaar van Naft voor Woord 2017, ontving een tablet en krijgt publicatiekansen en optredens op evenementen, waaronder Nuff Said en de Poëziebus. Een mooie prijs is ook de schrijfresidentie in Brussel die Passa Porta dit jaar schenkt. Yousra Benfquih is in de wolken.