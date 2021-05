'Nieuw' pastarestaurant gesloten na resem inbreuken

De correctionele rechtbank heeft een 47-jarige man uit Antwerpen veroordeeld tot twaalf maanden cel en 400 euro boete. Hij had begin dit jaar amok gemaakt in een opvangtehuis en had daarbij de arm van de eigenaar gebroken. De veertiger had zich daarna ook weerspannig gedragen tegenover de politie. De politie werd op 2 januari naar een opvangtehuis aan de Jacob Jordaensstraat in Antwerpen geroepen, omdat een van de bewoners de eigenaar had aangevallen. Het slachtoffer had in de gemeenschappelijke ruimte flessen wodka aangetroffen, wat in strijd is met het alcoholverbod in het tehuis. Hij sprak de man erover aan. Die was dronken en werd meteen agressief. De eigenaar liep een gebroken arm en kneuzingen op. Toen de agenten ter plaatse kwamen, keerde de agressor zich tegen hen. Hij werd gearresteerd, maar weigerde een mondmasker te dragen en bleef zich verzetten. Ook tijdens zijn overbrenging naar het politiekantoor stelde hij zich weerspannig op. De veertiger bleek al voorgaanden te hebben voor agressief gedrag in dronken toestand. De man ontkende dat hij de arm van de eigenaar gebroken had. Dat hij zich weerspannig had opgesteld, werd niet betwist. De rechtbank vond alle tenlasteleggingen bewezen.