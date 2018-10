Nieuw plan Saeftinghedok vandaag ter tafel

Minister van Mobiliteit, Ben Weyts, legt de aangepaste plannen op tafel voor de realisatie van het Saeftinghedok. En daarbij blijft het polderdorp Doel behouden. Een moeilijke evenwichtsoefening.

Het is de bedoeling dat het Saeftinghedok niet meer dwars door Doel zal lopen. De actiegroep Doel2020 belooft zich in ruil niet meer te verzetten tegen de uitbreiding van de Antwerpse haven. Doel wordt dus opnieuw woongebied, maar vraag is of de inwoners zich zullen kunnen verzoenen met de wensen van de terminaluitbaters. En of het de internationale rederijen zal aantrekken. Vandaag wordt het plan besproken met alle betrokkenen. In het voorjaar wordt een beslissing verwacht.

(foto © Belga)