De verkeerspolitie was al enige tijd op zoek naar een bestelwagen die dankzij een waslijst aan snelheidsovertredingen een behoorlijke rekening had opgebouwd. Omdat het een voertuig met Portugese nummerplaat rondreed was het moeilijk om de uitvalsbasis van het voertuig te achterhalen. Maandag kon de verkeerspolitie de bestelwagen onderscheppen. Het totale bedrag aan boetes was ondertussen opgelopen tot 2 259 euro. De bestuurder kreeg de keuze: betalen of een takeling van zijn voertuig. Het volledige openstaande bedrag werd meteen afgerekend.