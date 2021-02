Nieuw platform steunt in één keer lokale handelaars en verenigingen

Minder sponsorgeld, weinig activiteiten en geen eetfestijnen. De coronacrisis zorgt voor financiële moeilijkheden bij zowat de helft van de verenigingen in Vlaanderen. Tegelijk kreunt een groot deel van de lokale handelaars onder de verplichte sluitingen. En dus startte zelfstandig ondernemer Friso Conradi met het nieuwe initiatief iksteunlokaal.be.

Wie lokaal shopt, steunt niet alleen de lokale handelaar: een deel van het bedrag gaat namelijk naar de lokale Chiro, voetbalclub of turnkring. Ook financieel duwtje voor de lokale handelaar Verenigingen die op zoek zijn naar geld, is iets van alle tijden. Maar in crisistijden zien zij vaak als eerste hun inkomsten dalen. “Er bestaan vandaag al platformen waarmee je een vereniging steunt als je online shopt”, zegt Friso Conradi. “Maar met iksteunlokaal.be pakken we het zo aan dat we tegelijk iets doen voor de lokale handelaar die niet per se online verkoopt.”

Persoonlijke kaart

Elke vereniging krijgt persoonlijke kaart “We hebben het principe bewust eenvoudig gehouden”, benadrukt Friso. “Alle leden en supporters van een vereniging die zich inschrijft, krijgen een persoonlijke kaart. Die kaart laten ze scannen als ze lokaal gaan shoppen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan automatisch naar de vereniging in kwestie. Continue sponsoring Volgens Friso lost zijn initiatief nog een derde probleem op. “Bakkers, slagers en bloemisten sponsoren sowieso al geregeld een lokaal mosselfestijn of een spaghettislag. Maar ze kunnen dat natuurlijk niet voor elke vereniging. Met iksteunlokaal.be sponsoren ze in feite wel continu elke vereniging in de buurt. Hierdoor krijgen die handelaars dan weer meer klanten over de vloer. Want als verenigingen meer financiële middelen willen, moeten ze hun eigen leden en supporters juist stimuleren om lokaal te shoppen”, besluit Friso.