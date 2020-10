Nieuw project leidt kwetsbare jongeren naar een job in de haven

Met het Job Discovery Lab ontwikkelt het Havencentrum een nieuw arbeidsmarktgericht concept, dat kwetsbare jongeren helpt om een job te vinden in de haven. Het initiatief kan rekenen op steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Samen met 25 andere projecten maakt het Job Discovery Lab kans om uitgeroepen te worden tot 1 van de 3 ESF-ambassadeurs van dit jaar. Je kan de kandidatuur steunen door je stem uit te brengen via www.havencentrum.be.

Elk jaar bekroont het Europees Sociaal Fonds (ESF) drie organisaties die investeren in de arbeidskansen van kwetsbare groepen en in kwaliteitsvolle loopbanen. Daar is het Havencentrum met het Job Discovery Lab er dit jaar één van. Het ESF daagt organisaties uit om het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam te verbeteren. En dat is nu net waar het Havencentrum naar streeft: jongeren enthousiasmeren om in en rond het havengebied aan de slag te gaan. Tot nog toe gebeurde dat voornamelijk via activiteiten voor scholen, maar met het Job Discovery Lab duikt het educatieve centrum rechtstreeks de arbeidsmarkt in.

Meer inzicht in eigen talenten en jobkansen in de haven



Gedeputeerde Ludwig Caluwé, voorzitter van het APB Havencentrum: “Om kwetsbare jonge werkzoekenden en schoolverlaters aan een job in de haven te helpen ontwikkelt het Havencentrum een vernieuwende, gamified en interactieve workshop: het Job Discovery Lab. Die linkt hun eigen talenten en verwachtingen aan de diversiteit van beroepen in het havengebied. Het draagt ook bij tot een positief zelfbeeld én rijkt hen tools aan om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, zoals concrete cv-tips en jobsuggesties op maat.”



“Het feit dat deze ontwikkeling gebeurt in een Europees samenwerkingsverband, is een enorm pluspunt,” merkt gedeputeerde voor Werk Kathleen Helsen op. “We leren zo nieuwe organisaties en partners met een gelijkaardige missie kennen. Die synergiën zijn zeer waardevol om kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen en samen duurzame initiatieven op de rails te zetten.”



Het Job Discovery Lab is nog in volle ontwikkeling. Projectverantwoordelijke Ellen Fels blikt vooruit op een ambitieus traject: “De eerste stappen zijn gezet: op basis van oriënterend onderzoek en gesprekken met doelgroepbegeleiders is een experience map opgesteld. Momenteel zijn we het concept inhoudelijk aan het uitwerken en binnenkort toetsen we het af bij stakeholders van de doelgroepen en stakeholders uit de haven. Vervolgens gaan we in 2021 diverse testsessies houden met leerlingen, studenten en jonge werkzoekenden. Zo willen we op basis van hun feedback tot een concept komen dat echt aansluit bij hun leefwereld.”

Stem voor het Job Discovery Lab



In totaal dingen 26 projecten mee naar de titel van ESF-ambassadeur. Jij kan het initiatief van het Havencentrum een duwtje in de rug geven. Tot 23 oktober kan je via de website van het Havencentrum (www.havencentrum.be) je stem uitbrengen. De 15 projecten met de meeste stemmen mogen door naar de volgende ronde. Uit die lijst kiest een vakjury in november de 3 laureaten van 2020. Die krijgen elk een cheque van 10.000 euro om hun project extra te promoten.

(bericht en foto : Havencentrum Antwerpen)