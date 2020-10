Nieuw record van meer dan 8.500 besmettingen op een dag

Afgelopen maandag, 12 oktober, testten 8.582 mensen positief op het coronavirus. Recentere bevestigde gegevens zijn er nog niet. Het vorige record lag op 7.699 besmettingen, en dat aantal werd vorige week vrijdag geregistreerd.

Uit de cijfers van Sciensano blijkt vrijdag verder dat op dit moment 1.949 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen liggen, van wie 327 op intensive care. Tussen 6 en 12 oktober zijn in België gemiddeld 5.976 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd. Dat is een stijging met 96 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Sinds het begin van de epidemie zijn al 191.959 mensen besmet geraakt. Daarmee komt de kaap van de 200.000 besmettingen in zicht.

Hospitalisaties in stijgende lijn

Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan: tussen 9 en 15 oktober zijn gemiddeld 193 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een verdubbeling in vergelijking met de week ervoor. Tussen 6 en 12 oktober zijn gemiddeld 23 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting, elf meer dan in de voorgaande week. Intussen zijn al 10.327 mensen gestorven aan COVID-19 sinds het begin van de epidemie. De positiviteitsratio - het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests - is gestegen tot 12,7 procent.

