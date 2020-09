Nieuw recordaantal vastgestelde besmettingen op één dag

"De voorbije week waren er 1.196 nieuwe bevestigde gevallen van coronabesmetting per dag in ons land, een toename van 62 procent tegenover de week ervoor en dat ligt in de lijn van de toenames die we de afgelopen tijd gezien hebben", zo zei Boudewijn Cartry van Sciensano op de coronapersconferentie van maandag.

Vorige week maandag was de dag met het hoogste dagcijfer van deze heropflakkering tot dusver met 1.717 nieuwe vastgestelde gevallen op één dag. De weekgemiddelden nu zijn intussen al dubbel zo hoog als in de tweede week van augustus. De leefijdsverdeling van de nieuwe gevallen verschuift naar een overwicht van de leeftijdsgroep van 10- tot 20-jarigen. De tieners tekenen in absolute cijfers de laatste dagen de meeste nieuwe gevallen op. En ook bij de zestig-plussers zijn er relatief hogere stijgingen dan het nationale gemiddelde, "waardoor we meer ernstige gevallen kunnen verwachten", zei Catry.

Wat de regionale verschillen betreft: er zijn toenames van 18 pct in Limburg tot 103 pct in Namen. Het hoogste aantal gevallen zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar steeg het aantal gevallen met 44 pct tegenover de week ervoor. In Antwerpen was er een toename met 60 pct. Naast Brussel en Antwerpen is er ook een grote toename in de provincie Luik (een toename met 68 pct).

De voorbije week waren er gemiddeld 35.000 tests per dag. De nationale positiviteitsratio is gestegen tot 3,7 pct en varieert van 1,7 pct in Limburg tot 7,6 pct in Brussel.

De voorbije week waren er gemiddeld 45 ziekenhuisopnames per dag, een stijging met 48 pct tegenover de week ervoor. Vorige zaterdag waren er zelfs 51 opnames, terwijl het van 21 mei geleden was dat er nog meer dan 50 ziekenhuisopnames waren op één dag. De toename in ziekenhuisopnames is er in alle regio's met op kop Brussel, gevolgd door Antwerpen, Henegouwen en Luik.

De sterftecijfers tot slot blijven fluctueren rond twee tot drie overlijdens gemiddeld per dag. Toch stelde Boudewijn Catry dat de stijging van de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames niet hoeft te leiden tot paniek. "We kunnen door ons strikt aan de basisregels te houden, het virus onder controle houden. Dat is in augustus bewezen, toen we de curve hebben kunnen doen afbuigen."

De regels zijn: 1. beperk de nauwe contacten, 2. respecteer de hygiëneregels, 3. hou afstand of gebruik een mond- en neusmasker waar dat niet mogelijk is, 4. doe activiteiten buiten of in goed verluchte ruimtes, 5. volg de regels over bijeenkomsten en 6. wees extra aandachtig bij oudere en kwetsbare mensen.

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)