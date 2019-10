Nieuw recordschip onderweg naar haven van Antwerpen

Zondagavond wordt in de Antwerpse haven de MSC Leni verwacht, het containerschip met de grootste capaciteit dat ooit in Antwerpen aanmeerde. Dat schrijft het transportmagazine Flows vandaag.

Het schip heeft een capaciteit van 23.756 standaardcontainers. Dat zijn er honderd meer dan de vorige recordhouder, de MSC Isabella, die begin oktober Antwerpen aandeed. De MSC Leni werd dit jaar afgewerkt en startte op 23 september zijn eerste vaart vanuit de haven van Xingang in China. Oorspronkelijk stond Antwerpen niet op de planning, maar door een wijziging in vaardiensten zal het schip een uitzonderlijke tussenstop maken.

Het schip zal bij MPET aan het Deurganckdok containers lossen. Met een capaciteit van 23.756 standaardcontainers (TEU) doet de MSC Leni net beter dan de vorige recordhouder, de MSC Isabella. De afmetingen van beide mastodonten zijn wel dezelfde. Het schip is onderweg vanuit de haven van Algeciras in het zuiden van Spanje. De aankomst in Antwerpen staat voorlopig gepland op zondag om 22 uur. Maandag rond 14 uur zou het schip doorvaren richting Bremerhaven in Duitsland.

(archieffoto ATV)