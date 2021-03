Nieuw restaurant op eerste dag alweer dicht na resem inbreuken

Directeurs vragen intussen in een open brief dat leerkrachten prioritair gevaccineerd zouden worden. Liefst in de paasvakantie, zodat ze nadien gewoon veilig kunnen verder werken. En ook in de kinderopvang vinden ze dat ze voorrang moeten krijgen bij de vaccinaties. Dat schrijft de verantwoordelijke van een buitenschoolse kinderopvang in Borsbeek in een open brief aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Want nu krijgt zelfs een rook-stop-begeleider sneller een vaccin dan iemand van die met kinderen werkt.