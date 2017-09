Nieuw schaftlokaal voor dokwerkers

De dokwerkers krijgen binnenkort een nieuw schaftlokaal in de Cadixstraat op het Eilandje.

Het oude schaftlokaal, tegenover het aanwervingslokaal, sloot eind augustus. Het gebouw waarin het gevestigd was, is eigendom van het Stedelijk Onderwijs, en het wordt gesloopt. De dokwerkers zullen nog wel even geduld moeten oefenen voor ze de honger kunnen stillen in het nieuwe lokaal, want de installatie van de keuken, en de vereiste overheidscontroles moeten nog gebeuren. In afwachting zoeken werkgeversorganisatie CEPA en de vakbonden naar tijdelijke alternatieven.