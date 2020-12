Media en Cultuur Nieuw schilderij van Jacob Jordaens ontdekt in Sint-Gillis

In het gemeentehuis van de Brusselse gemeente Sint-Gillis is een nieuw schilderij ontdekt van Antwerps barokschilder Jacob Jordaens. Het schilderij werd jarenlang als een kopie beschouwd, maar blijkt na onderzoek de oudst gekende compositie van "De Heilige Familie" te zijn. Het paneel gaat nu een jaar in restauratie. Eind 2021 zal het publiek het kunnen bewonderen in het koninklijk museum voor schone kunsten in Brussel