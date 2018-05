Nieuw skatepark in Hemiksem officieel in gebruik genomen

Het nieuwe skatepark aan de gemeentelijke sporthal zaterdag officieel in gebruik genomen met skatecontest.

De jongeren zijn in ieder geval al erg enthousiast zijn over de nieuwe skateinfrastructuur. De gemeente had dan ook goed geluisterd naar de jongeren die het gebruiken. Dat loont nu, want het park wordt nu al erg druk bezocht en is nu dus al een favoriete ontmoetingsplek voor veel jongeren. Het skatepark kostte 80.000 euro, maar dat is het volgens schepen van Jeugd Koen Scholiers meer dan waard.