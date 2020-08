Nieuws Nieuw soort zwerfvuil in Antwerpen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Sinds de start van de coronacrisis is het zwerfvuil overal gevoelig toegenomen... en er is ook een nieuw soort zwerfvuil. Wegwerp mondmaskers en plastieken handschoenen blijven liggen op de voetpaden, in de perkjes, in de tuinen en in de parken.