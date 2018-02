Nieuw sportgebouw aan Gasthuishoeven in Mortsel

Lokaal bestuur Mortsel zal via haar autonoom gemeentebedrijf (AGB Mortsel) een nieuw sportgebouw oprichten aan de Gasthuishoeven te Mortsel. Het betreft een volgende fase in de ontwikkeling van het Sportlandschap. De raad van bestuur van AGB Mortsel heeft gisteren het startschot gegeven door de goedkeuring van het aanbestedingsdossier en het definitieve ontwerp, waarna we via een aanbestedingsprocedure op zoek gaan naar een aannemer voor de bouwwerken.

Het ontwerp van het gebouw werd opgemaakt door Import.Export Architecture in samenspraak met AGB Mortsel en uiteraard de Mortselse voetbalclubs die momenteel gehuisvest zijn op het Sportlandschap. De inplanting van de nieuwbouw is voorzien tussen het bestaande kunstgrasveld en de twee natuurgrasvelden die net werden aangelegd. In het nieuwe complex zullen op het gelijkvloers vier scheidsrechterkleedkamers en 18 kleedkamers met douches worden voorzien voor de gebruikers van de sportvelden, enerzijds zijn dit de voetbalclubs als vaste gebruikers maar anderzijds zijn ook losse gebruikers welkom zoals andere verenigingen, g-sporters, buurtcomités, scholen of gewoon een groepje vrienden die een voetbalterrein met kleedkamers kunnen huren.

Op de bovenverdieping komt er een cafetaria voor de voetbalclubs VC Mortsel Oude God en Cantincrode die hun thuiswedstrijden op het Sportlandschap spelen, omringd door grote terrassen met goede uitzichten naar de verschillende velden. Door de grote raampartijen kunnen alle trainingen en matchen op de omliggende terreinen ook vanuit de cafetaria worden gevolgd.

Planning

De bouwwerken zullen vermoedelijk van start gaan in juni 2018 en zullen ongeveer een jaar duren. De ambitie is om het gebouw bij aanvang van het voetbalseizoen 2019-2020 volledig operationeel te hebben.

(bericht en foto : Stad Mortsel)