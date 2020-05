Nieuw spuwincident op perron tramhalte

Een 27-jarige man is vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen na een spuwincident woensdagavond.

De twintiger werd gisterenavond rond 22.15 uur gearresteerd aan een tramhalte in Berchem. Nadat hij door een controleur van vervoersmaatschappij De Lijn verzocht werd de tram te verlaten omdat hij met een fiets wilde opstappen en geen mondmasker droeg, reageerde hij geagiteerd en spuwde hij op het perron. Dit leidde tot een discussie, waarop de man in het gezicht van de controleur spuwde. Die waarschuwde meteen de politie. De man werd van zijn vrijheid beroofd.

Het parket tilt zwaar aan dit asociaal en maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag en heeft de man vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft beslist om de man niet aan te houden.

De rechtbank in Antwerpen heeft vandaag uitspraak gedaan in twee dossiers van zogenaamde coronaspuwers. Er werden straffen tot één jaar effectief uitgesproken. Het openbaar ministerie vorderde vandaag ook celstraffen tussen één en twee jaar in vier dossiers die vandaag behandeld werden. De uitspraken volgen later.