Nieuw taxiplatform start in Antwerpen "Goedkoper dan concurrentie"

Beep, een nieuw onafhankelijk online taxiplatform is helemaal klaar om met een vaste prijszetting per rit het huidige taxilandschap te hertekenen. Antwerpen krijgt de primeur. Daar rijden vanaf heden de eerste chauffeurs van Beep rond. Beep doet exclusief beroep op zelfstandige chauffeurs en streeft met behulp van een slimme applicatie naar een zeer flexibele dienstverlening. Veilig, comfortabel, met ervaring achter het stuur én tegen een transparante fee. “De nieuwe Uber? We zijn gewoon anders. Maar in essentie doen we wel hetzelfde”, zegt mede-initiatiefnemer Steve Van Avermaet van Beep.

Begin 2020 wijzigde de wetgeving rond de taxisector in België. De nieuwe regels zorgen voor een meer doorgedreven liberalisering van de markt, wat het onder meer veel makkelijker maakt voor zelfstandige taxichauffeurs om op eigen houtje aan de slag te gaan. Beep speelt daar op in. En biedt deze chauffeurs een platform, knowhow en ondersteuning (oa een centrale dispatch) om toch met de nodige omkadering, zij het op volledig zelfstandige basis, de markt op te gaan. “Achter de organisatie van Beep schuilen tonnen aan ervaring en expertise binnen de sector. Dit garandeert veilige, vlotte én kwaliteitsvolle ritten. Geen cowboytoestanden. Ons businessmodel, mede ingegeven door de nieuwe wetgeving, is resoluut geënt op zelfstandige chauffeurs. Dankzij een grondige screening, intern huisreglement, eigen opleidingen en regelmatige controles waken we zeer streng over de kwaliteit van de individuele dienstverlening. Ook klanten dragen daartoe trouwens hun steentje bij via online beoordelingen. Hoe beter de chauffeurs scoren, hoe meer ritten ze krijgen toebedeeld.”

Slimme applicatie

Beep maakt van het reserveren van een taxi kinderspel, dankzij een erg gebruiksvriendelijke en eenvoudig te navigeren Beep-applicatie. Deze is makkelijk te downloaden op elk mobiel toestel. De app berekent meteen hoeveel de rit gaat kosten en houdt rekening met verkeersomstandigheden en andere tijdsfactoren. De prijs tikt dus niet aan wanneer de klant door files of dergelijke langer in de wagen zit. Zo kan Beep garanderen dat haar ritten in 80% van de gevallen goedkoper zijn dan die van de concurrentie. Bij aankomst betaalt de gebruiker makkelijk via de app, cash of met een betaalkaart. Het ingebouwde GPS-trackingsysteem laat de klant toe zijn chauffeur te volgen tot die voor zijn deur staat om hem op te pikken.