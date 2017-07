Op de Noordersingel werd een nieuw verkeerslicht voor voetgangers geplaatst. Maar blijkbaar had de werkman (of -vrouw) die het licht geïnstalleerd niet zijn beste dag, of misschien veel gevoel voor humor.

Dit verkeerslicht is te zien op het kruispunt van de Noordersingel en de Stenenbrug. Net zoals het verkeer in Antwerpen staat het op zijn kop. Was dat misschien de boodschap van de persoon die het geplaatst heeft?