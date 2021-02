Nieuws Nieuw warmtenet verwarmt industrie en 340 woningen in Edegem

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Aan Agfa-Gevaert in Mortsel is een nieuw warmtenet in gebruik genomen. De restwarmte van de fabriek verwarmt vanaf nu industrie in buurgemeente Edegem en zal binnenkort ook 340 woningen aan de nieuwe Minerve-site voorzien van warmte. Vlaams energieminister Zuhal Demir zegt ook in de Antwerpse haven snel werk te zullen maken van dit soort warmtenetten.