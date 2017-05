Nieuw wetsvoorstel moet schijnerkenningen tegengaan

Woensdag gaat bij het Antwerpse veilinghuis Bernaerts een sabel onder de hamer, die wellicht toebehoorde aan Leopold I. De eerste koning van het net onafhankelijke België droeg de sabel vermoedelijk bij zijn eedaflegging. De catalogusprijs ligt voorlopig eerder laag. Vraag is of royalisten er veel geld voor over zullen hebben.